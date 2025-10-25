25.10.2025
Смотреть онлайн Йомала - Содермалм 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Дивизион 1: Йомала — Содермалм . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1 выиграла команда Содермалм со счетом 17-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Содермалм со счетом 17-25
Сет 3. Команда Содермалм первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Содермалм первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Содермалм первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Содермалм первая набрала 20 очков
Превью матча Йомала — Содермалм
Комментарии к матчу