25.10.2025

Смотреть онлайн Moraca (W) - Luka Bar (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧерногория - 1-я лига - Женщины: Moraca (W)Luka Bar (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Черногория - 1-я лига - Женщины
Moraca (W)
Завершен
16:25 17:25 21:24
0 : 3
25 октября 2025
Luka Bar (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Luka Bar (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Luka Bar (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Luka Bar (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Luka Bar (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Luka Bar (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Luka Bar (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Luka Bar (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Luka Bar (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Luka Bar (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Luka Bar (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда Luka Bar (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Luka Bar (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Luka Bar (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Moraca (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Moraca (W) — Luka Bar (W)

Команда Moraca (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Luka Bar (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.

