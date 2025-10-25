Смотреть онлайн Moraca (W) - Luka Bar (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Черногория - 1-я лига - Женщины: Moraca (W) — Luka Bar (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
16:25 17:25 21:24
Превью матча Moraca (W) — Luka Bar (W)
Команда Moraca (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Luka Bar (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.