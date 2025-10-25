Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Kouris Erimis (W) - АЕК Ларнака - Женщины 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрCyprus Champs Women: Kouris Erimis (W)АЕК Ларнака - Женщины . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Cyprus Champs Women
Kouris Erimis (W)
Завершен
4:25 7:25 18:24
0 : 3
25 октября 2025
АЕК Ларнака - Женщины
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АЕК Ларнака - Женщины со счетом 4-25
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда АЕК Ларнака - Женщины со счетом 7-25
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча Kouris Erimis (W) — АЕК Ларнака - Женщины

Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
