25.10.2025
Смотреть онлайн Kouris Erimis (W) - АЕК Ларнака - Женщины 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кипр — Cyprus Champs Women: Kouris Erimis (W) — АЕК Ларнака - Женщины . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Cyprus Champs Women
Завершен
4:25 7:25 18:24
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АЕК Ларнака - Женщины со счетом 4-25
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда АЕК Ларнака - Женщины со счетом 7-25
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АЕК Ларнака - Женщины первая набрала 20 очков
