25.10.2025

Смотреть онлайн Nea Salamina (W) - Anorthosis Famagusta (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КипрCyprus Champs Women: Nea Salamina (W)Anorthosis Famagusta (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Cyprus Champs Women
Nea Salamina (W)
Завершен
25:20 19:25 16:25 25:27
1 : 3
25 октября 2025
Anorthosis Famagusta (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Nea Salamina (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Anorthosis Famagusta (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Anorthosis Famagusta (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Anorthosis Famagusta (W) со счетом 16-25
Сет 4. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nea Salamina (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Nea Salamina (W) — Anorthosis Famagusta (W)

