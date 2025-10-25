Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФУС Рабат - AC Larache 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоМарокко Суперлига: ФУС РабатAC Larache . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Марокко Суперлига
ФУС Рабат
Завершен
25:15 25:20 25:23
3 : 0
25 октября 2025
AC Larache
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ФУС Рабат первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ФУС Рабат первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ФУС Рабат первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ФУС Рабат первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ФУС Рабат со счетом 25-15
Сет 2. Команда ФУС Рабат первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ФУС Рабат первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ФУС Рабат первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ФУС Рабат первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ФУС Рабат со счетом 25-20
Сет 3. Команда ФУС Рабат первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ФУС Рабат первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ФУС Рабат первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ФУС Рабат первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча ФУС Рабат — AC Larache

Команда ФУС Рабат в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды AC Larache, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФУС Рабат
ФУС Рабат
AC Larache
ФУС Рабат
1 победа
0 побед
100%
0%
02.06.2025
AC Larache
AC Larache
1:3
ФУС Рабат
ФУС Рабат
Обзор
Комментарии к матчу
