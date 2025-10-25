Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Марокко Суперлига : ФУС Рабат — AC Larache . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча ФУС Рабат — AC Larache

Команда ФУС Рабат в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды AC Larache, в том матче победу одержали гостьи.