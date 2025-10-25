25.10.2025
Смотреть онлайн VC Hausmannstaetten (W) - Academy Graz (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 2. Bundesliga Women: VC Hausmannstaetten (W) — Academy Graz (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Austria 2. Bundesliga Women
Завершен
21:25 25:23 25:23 25:22
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Academy Graz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Academy Graz (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Academy Graz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Academy Graz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Academy Graz (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Academy Graz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Academy Graz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VC Hausmannstaetten (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Academy Graz (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда VC Hausmannstaetten (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VC Hausmannstaetten (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
