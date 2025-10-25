Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн East African University - Рег 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РуандаРуанда - Национальная лига А: East African UniversityРег . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Руанда - Национальная лига А
East African University
Завершен
16:25 16:25 21:24
0 : 3
25 октября 2025
Рег
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Рег первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Рег первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Рег первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Рег первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Рег со счетом 16-25
Сет 2. Команда Рег первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Рег первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Рег первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Рег первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Рег со счетом 16-25
Сет 3. Команда East African University первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Рег первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Рег первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Рег первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча East African University — Рег

