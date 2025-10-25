Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Noorderkempen (W) - Michelbeke (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии - Женщины: Noorderkempen (W)Michelbeke (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Бельгии - Женщины
Noorderkempen (W)
Завершен
25:20 20:25 25:15 18:25 11:15
2 : 3
25 октября 2025
Michelbeke (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Michelbeke (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Michelbeke (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Michelbeke (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Michelbeke (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Michelbeke (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Michelbeke (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Noorderkempen (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Noorderkempen (W) со счетом 25-15
Сет 4. Команда Michelbeke (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Michelbeke (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Michelbeke (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Michelbeke (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Michelbeke (W) со счетом 18-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда Michelbeke (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Michelbeke (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Michelbeke (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Noorderkempen (W) — Michelbeke (W)

Команда Noorderkempen (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

