25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии - Женщины: VDK Gent (W) — Oudegem (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Бельгии - Женщины
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда VDK Gent (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Oudegem (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Oudegem (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Oudegem (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Oudegem (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда VDK Gent (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Oudegem (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Oudegem (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Oudegem (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Oudegem (W) со счетом 11-25
Сет 3. Команда VDK Gent (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Oudegem (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Oudegem (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Oudegem (W) первая набрала 20 очков
