Смотреть онлайн Bevo Roeselare (W) - Antwerp (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии - Женщины: Bevo Roeselare (W) — Antwerp (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
25:17 25:20 24:17
Превью матча Bevo Roeselare (W) — Antwerp (W)
Команда Bevo Roeselare (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Antwerp (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.