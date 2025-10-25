Смотреть онлайн Эмбер Волли - Айзпуте 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Latvia Nacionala Liga: Эмбер Волли — Айзпуте . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
25:20 28:26 24:23
Превью матча Эмбер Волли — Айзпуте
Команда Эмбер Волли в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Айзпуте, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.