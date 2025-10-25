Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн OK Kastela (W) - OK Nebo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига - Женщины: OK Kastela (W)OK Nebo (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Хорватия - Суперлига - Женщины
OK Kastela (W)
Завершен
25:19 23:25 13:25 22:25
1 : 3
25 октября 2025
OK Nebo (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Kastela (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда OK Kastela (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Kastela (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Kastela (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда OK Kastela (W) со счетом 25-19
Сет 2. Команда OK Kastela (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Kastela (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Kastela (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Nebo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда OK Nebo (W) со счетом 23-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Nebo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Nebo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Nebo (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда OK Nebo (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда OK Nebo (W) со счетом 13-25
Сет 4. Команда OK Nebo (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда OK Nebo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда OK Nebo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда OK Nebo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча OK Kastela (W) — OK Nebo (W)

Команда OK Kastela (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда OK Nebo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

