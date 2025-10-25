Сет 3 выиграла команда OK Nebo (W) со счетом 13-25

Сет 2 выиграла команда OK Nebo (W) со счетом 23-25

Сет 1 выиграла команда OK Kastela (W) со счетом 25-19

Превью матча OK Kastela (W) — OK Nebo (W)

Команда OK Kastela (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда OK Nebo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.