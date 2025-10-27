Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн ДК Асосиадос - Lito Volley 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруPeru League: ДК АсосиадосLito Volley, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Peru League
ДК Асосиадос
Завершен
21:25 25:23 21:25 14:25
1 : 3
27 октября 2025
Lito Volley
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ДК Асосиадос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lito Volley со счетом 21-25
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ДК Асосиадос со счетом 25-23
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Lito Volley со счетом 21-25
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков

Превью матча ДК Асосиадос — Lito Volley

Игры 1 тур
22.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо FLA Voley FLA Voley
-
-
Предстоящая
20.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Von Newman Von Newman
-
-
Завершен
20.11
АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио MB Voley MB Voley
-
-
Завершен
16.11
MB Voley MB Voley FLA Voley FLA Voley
2
3
25
20
20
25
25
18
21
25
10
15
Завершен
16.11
Lito Volley Lito Volley АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
1
3
33
35
21
25
25
19
23
25
Завершен
16.11
Перлесс Перлесс ДК Асосиадос ДК Асосиадос
3
0
25
23
27
25
25
16
Завершен
15.11
Регатас Регатас FLA Voley FLA Voley
3
0
25
18
25
13
25
17
Завершен
13.11
Перлесс Перлесс Von Newman Von Newman
2
3
20
25
22
25
25
20
25
20
9
15
Завершен
13.11
MB Voley MB Voley Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
3
1
23
25
25
11
25
20
25
19
Завершен
10.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
-
-
Отложен
10.11
Перлесс Перлесс АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
3
0
25
23
25
19
25
20
Завершен
10.11
Lito Volley Lito Volley Регатас Регатас
-
-
Отложен
10.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Lito Volley Lito Volley
1
3
25
22
14
25
22
25
23
25
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley FLA Voley FLA Voley
-
-
Отложен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Polper Polper
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос FLA Voley FLA Voley
3
2
26
24
22
25
22
25
25
19
15
11
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
26
24
22
25
18
25
Завершен
09.11
Polper Polper Регатас Регатас
0
3
13
25
9
25
16
25
Завершен
08.11
Von Newman Von Newman MB Voley MB Voley
2
3
17
25
21
25
25
20
25
22
10
15
Завершен
08.11
Polper Polper АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
0
3
19
25
28
30
20
25
Завершен
07.11
Von Newman Von Newman Регатас Регатас
1
3
25
22
11
25
17
25
18
25
Завершен
07.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Polper Polper
3
0
25
23
25
18
25
17
Завершен
06.11
Перлесс Перлесс FLA Voley FLA Voley
3
0
25
22
25
20
25
18
Завершен
06.11
Polper Polper MB Voley MB Voley
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
02.11
FLA Voley FLA Voley Polper Polper
-
-
Отменен
01.11
Регатас Регатас Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
3
0
25
13
25
13
25
13
Завершен
01.11
Перлесс Перлесс Polper Polper
3
0
25
15
25
17
25
12
Завершен
30.10
Перлесс Перлесс MB Voley MB Voley
2
3
25
22
14
25
25
21
17
25
15
17
Завершен
30.10
Polper Polper Von Newman Von Newman
0
3
10
25
20
25
14
25
Завершен
27.10
АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио Регатас Регатас
0
3
12
25
18
25
16
25
Завершен
27.10
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
25
23
21
25
14
25
Завершен
25.10
FLA Voley FLA Voley Von Newman Von Newman
0
3
18
25
15
25
18
25
Завершен
