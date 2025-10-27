27.10.2025
Смотреть онлайн ДК Асосиадос - Lito Volley 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Peru League: ДК Асосиадос — Lito Volley, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Peru League
Завершен
21:25 25:23 21:25 14:25
1 : 3
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ДК Асосиадос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lito Volley со счетом 21-25
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ДК Асосиадос со счетом 25-23
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Lito Volley со счетом 21-25
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Lito Volley первая набрала 20 очков
Превью матча ДК Асосиадос — Lito Volley
