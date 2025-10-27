27.10.2025
Смотреть онлайн АДК Сан Антонио - Регатас 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Peru League: АДК Сан Антонио — Регатас, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Peru League
Завершен
12:25 18:25 16:25
12:25 18:25 16:25
0 : 3
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Регатас первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Регатас первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Регатас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Регатас первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Регатас со счетом 12-25
Сет 2. Команда Регатас первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Регатас первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Регатас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Регатас первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Регатас со счетом 18-25
Сет 3. Команда Регатас первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Регатас первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Регатас первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Регатас первая набрала 20 очков
Превью матча АДК Сан Антонио — Регатас
