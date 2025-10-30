Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Polper - Von Newman 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруPeru League: PolperVon Newman, 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Peru League
Polper
Завершен
10:25 20:25 14:25
0 : 3
30 октября 2025
Von Newman
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Von Newman со счетом 10-25
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Von Newman со счетом 20-25
Сет 3. Команда Polper первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 20 очков

Превью матча Polper — Von Newman

Игры 1 тур
03:30
Регатас Регатас FLA Voley FLA Voley
-
-
Предстоящая
13.11
Перлесс Перлесс Von Newman Von Newman
2
3
20
25
22
25
25
20
25
20
9
15
Завершен
13.11
MB Voley MB Voley Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
3
1
23
25
25
11
25
20
25
19
Завершен
10.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
-
-
Отложен
10.11
Перлесс Перлесс АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
3
0
25
23
25
19
25
20
Завершен
10.11
Lito Volley Lito Volley Регатас Регатас
-
-
Отложен
10.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Lito Volley Lito Volley
1
3
25
22
14
25
22
25
23
25
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley FLA Voley FLA Voley
-
-
Отложен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Polper Polper
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос FLA Voley FLA Voley
3
2
26
24
22
25
22
25
25
19
15
11
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
26
24
22
25
18
25
Завершен
09.11
Polper Polper Регатас Регатас
0
3
13
25
9
25
16
25
Завершен
08.11
Von Newman Von Newman MB Voley MB Voley
2
3
17
25
21
25
25
20
25
22
10
15
Завершен
08.11
Polper Polper АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
0
3
19
25
28
30
20
25
Завершен
07.11
Von Newman Von Newman Регатас Регатас
1
3
25
22
11
25
17
25
18
25
Завершен
07.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Polper Polper
3
0
25
23
25
18
25
17
Завершен
06.11
Перлесс Перлесс FLA Voley FLA Voley
3
0
25
22
25
20
25
18
Завершен
06.11
Polper Polper MB Voley MB Voley
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
02.11
FLA Voley FLA Voley Polper Polper
-
-
Отменен
01.11
Регатас Регатас Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
3
0
25
13
25
13
25
13
Завершен
01.11
Перлесс Перлесс Polper Polper
3
0
25
15
25
17
25
12
Завершен
30.10
Перлесс Перлесс MB Voley MB Voley
2
3
25
22
14
25
25
21
17
25
15
17
Завершен
30.10
Polper Polper Von Newman Von Newman
0
3
10
25
20
25
14
25
Завершен
27.10
АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио Регатас Регатас
0
3
12
25
18
25
16
25
Завершен
27.10
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
25
23
21
25
14
25
Завершен
25.10
FLA Voley FLA Voley Von Newman Von Newman
0
3
18
25
15
25
18
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30