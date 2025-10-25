Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Куан Ху 3 - Виньлонг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамVietnam A-League: Куан Ху 3Виньлонг . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Vietnam A-League
Куан Ху 3
Завершен
25:23 20:25 22:25 26:24 13:15
2 : 3
25 октября 2025
Виньлонг
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Куан Ху 3 со счетом 25-23
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Виньлонг со счетом 20-25
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Виньлонг со счетом 22-25
Сет 4. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Куан Ху 3 со счетом 26-24
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 15 очков

Превью матча Куан Ху 3 — Виньлонг

