25.10.2025
Смотреть онлайн Куан Ху 3 - Виньлонг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Vietnam A-League: Куан Ху 3 — Виньлонг . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Vietnam A-League
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Куан Ху 3 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Куан Ху 3 со счетом 25-23
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Виньлонг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Виньлонг со счетом 20-25
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Виньлонг первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Виньлонг со счетом 22-25
Сет 4. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Куан Ху 3 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Куан Ху 3 со счетом 26-24
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Виньлонг первая набрала 15 очков
Превью матча Куан Ху 3 — Виньлонг
Комментарии к матчу