24.10.2025

Смотреть онлайн Sogipa U19 (W) - Ginastica NH U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Sogipa U19 (W)Ginastica NH U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Matches Women
Sogipa U19 (W)
Завершен
25:16 24:26 10:25 19:25
1 : 3
24 октября 2025
Ginastica NH U19 (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sogipa U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sogipa U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sogipa U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sogipa U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sogipa U19 (W) со счетом 25-16
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sogipa U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ginastica NH U19 (W) со счетом 24-26
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Ginastica NH U19 (W) со счетом 10-25
Сет 4. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Sogipa U19 (W) — Ginastica NH U19 (W)

Команда Sogipa U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ginastica NH U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

