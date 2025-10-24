Смотреть онлайн Sogipa U19 (W) - Ginastica NH U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Sogipa U19 (W) — Ginastica NH U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
25:16 24:26 10:25 19:25
Превью матча Sogipa U19 (W) — Ginastica NH U19 (W)
Команда Sogipa U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ginastica NH U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.