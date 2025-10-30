Смотреть онлайн Ferro Carril Oeste (W) - River Plate (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: Ferro Carril Oeste (W) — River Plate (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
25:13 25:20 25:20
Превью матча Ferro Carril Oeste (W) — River Plate (W)
Команда Ferro Carril Oeste (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда River Plate (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды River Plate (W), в том матче победу одержали гостьи.