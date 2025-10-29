Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Club Banco Provincia (W) - UNLAM (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor Women: Club Banco Provincia (W)UNLAM (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor Women
Club Banco Provincia (W)
Завершен
25:20 25:18 19:25 25:16
3 : 1
29 октября 2025
UNLAM (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Club Banco Provincia (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда UNLAM (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UNLAM (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Banco Provincia (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда UNLAM (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UNLAM (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда UNLAM (W) со счетом 19-25
Сет 4. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда UNLAM (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Club Banco Provincia (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Club Banco Provincia (W) — UNLAM (W)

Команда Club Banco Provincia (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда UNLAM (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды UNLAM (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Club Banco Provincia (W)
Club Banco Provincia (W)
UNLAM (W)
Club Banco Provincia (W)
0 побед
3 побед
0%
100%
05.11.2025
UNLAM (W)
UNLAM (W)
3:2
Club Banco Provincia (W)
Club Banco Provincia (W)
Обзор
01.11.2025
UNLAM (W)
UNLAM (W)
3:1
Club Banco Provincia (W)
Club Banco Provincia (W)
Обзор
11.10.2025
UNLAM (W)
UNLAM (W)
3:1
Club Banco Provincia (W)
Club Banco Provincia (W)
Обзор
