Превью матча Club Banco Provincia (W) — UNLAM (W)

Команда Club Banco Provincia (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда UNLAM (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды UNLAM (W), в том матче победу одержали хозяева.