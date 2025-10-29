Смотреть онлайн Club Banco Provincia (W) - UNLAM (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: Club Banco Provincia (W) — UNLAM (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
25:20 25:18 19:25 25:16
Превью матча Club Banco Provincia (W) — UNLAM (W)
Команда Club Banco Provincia (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда UNLAM (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды UNLAM (W), в том матче победу одержали хозяева.