25.10.2025
Смотреть онлайн FLA Voley - Von Newman 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Peru League: FLA Voley — Von Newman, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Peru League
Завершен
18:25 15:25 18:25
18:25 15:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда FLA Voley первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Von Newman со счетом 18-25
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Von Newman со счетом 15-25
Сет 3. Команда FLA Voley первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча FLA Voley — Von Newman
