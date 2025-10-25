Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн FLA Voley - Von Newman 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруPeru League: FLA VoleyVon Newman, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Peru League
FLA Voley
Завершен
18:25 15:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Von Newman
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда FLA Voley первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Von Newman со счетом 18-25
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Von Newman со счетом 15-25
Сет 3. Команда FLA Voley первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Von Newman первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча FLA Voley — Von Newman

Игры 1 тур
10.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
-
-
Отложен
10.11
Перлесс Перлесс АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
3
0
25
23
25
19
25
20
Завершен
10.11
Lito Volley Lito Volley Регатас Регатас
-
-
Отложен
10.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Lito Volley Lito Volley
1
3
25
22
14
25
22
25
23
25
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley FLA Voley FLA Voley
-
-
Отложен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Polper Polper
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
09.11
ДК Асосиадос ДК Асосиадос FLA Voley FLA Voley
3
2
26
24
22
25
22
25
25
19
15
11
Завершен
09.11
MB Voley MB Voley Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
26
24
22
25
18
25
Завершен
09.11
Polper Polper Регатас Регатас
0
3
13
25
9
25
16
25
Завершен
08.11
Von Newman Von Newman MB Voley MB Voley
2
3
17
25
21
25
25
20
25
22
10
15
Завершен
08.11
Polper Polper АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио
0
3
19
25
28
30
20
25
Завершен
07.11
Von Newman Von Newman Регатас Регатас
1
3
25
22
11
25
17
25
18
25
Завершен
07.11
Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо Polper Polper
3
0
25
23
25
18
25
17
Завершен
06.11
Перлесс Перлесс FLA Voley FLA Voley
3
0
25
22
25
20
25
18
Завершен
06.11
Polper Polper MB Voley MB Voley
0
3
22
25
15
25
21
25
Завершен
02.11
FLA Voley FLA Voley Polper Polper
-
-
Отменен
01.11
Регатас Регатас Хуниор Кальяо Хуниор Кальяо
3
0
25
13
25
13
25
13
Завершен
01.11
Перлесс Перлесс Polper Polper
3
0
25
15
25
17
25
12
Завершен
30.10
Перлесс Перлесс MB Voley MB Voley
2
3
25
22
14
25
25
21
17
25
15
17
Завершен
30.10
Polper Polper Von Newman Von Newman
0
3
10
25
20
25
14
25
Завершен
27.10
АДК Сан Антонио АДК Сан Антонио Регатас Регатас
0
3
12
25
18
25
16
25
Завершен
27.10
ДК Асосиадос ДК Асосиадос Lito Volley Lito Volley
1
3
21
25
25
23
21
25
14
25
Завершен
25.10
FLA Voley FLA Voley Von Newman Von Newman
0
3
18
25
15
25
18
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30