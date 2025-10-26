Арка Темпо Челм

Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Cuprum Stilon Gorzow со счетом 14-25
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CHKS Chelm со счетом 25-22
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда CHKS Chelm со счетом 25-22
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Cuprum Stilon Gorzow со счетом 8-25
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков