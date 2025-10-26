Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Арка Темпо Челм - Cuprum Stilon Gorzow 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша: Плюс лига: Арка Темпо ЧелмCuprum Stilon Gorzow . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Польша: Плюс лига
Арка Темпо Челм
Завершен
14:25 25:22 25:22 8:25 15:13
3 : 2
26 октября 2025
Cuprum Stilon Gorzow
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Cuprum Stilon Gorzow со счетом 14-25
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CHKS Chelm первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CHKS Chelm со счетом 25-22
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CHKS Chelm первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CHKS Chelm со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Cuprum Stilon Gorzow со счетом 8-25
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда CHKS Chelm первая набрала 15 очков

Превью матча Арка Темпо Челм — Cuprum Stilon Gorzow

Команда Арка Темпо Челм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

