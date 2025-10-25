25.10.2025
Смотреть онлайн Монтерос - Тукуман де Химназия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina ACLAV Super Cup: Монтерос — Тукуман де Химназия . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Argentina ACLAV Super Cup
Завершен
25:18 22:25 18:25 27:25 10:14
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1 выиграла команда Монтерос со счетом 25-18
Сет 2 выиграла команда Tucuman de Gimnasia со счетом 22-25
Сет 3. Команда Tucuman de Gimnasia первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Tucuman de Gimnasia со счетом 18-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Монтерос со счетом 27-25
Сет 5. Команда Tucuman de Gimnasia первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Tucuman de Gimnasia первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Монтерос — Тукуман де Химназия
История последних встреч
Монтерос
Тукуман де Химназия
0 побед
1 победа
0%
100%
10.11.2025
Монтерос
0:3
Тукуман де Химназия
