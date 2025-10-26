26.10.2025
Смотреть онлайн Marignano (W) - Scandicci (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Marignano (W) — Scandicci (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Италия A1 - Женщины
Завершен
16:25 17:25 15:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Scandicci (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Scandicci (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Scandicci (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Scandicci (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Scandicci (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Scandicci (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Scandicci (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Scandicci (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Scandicci (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Scandicci (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда Marignano (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Scandicci (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Scandicci (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Scandicci (W) первая набрала 20 очков
