24.10.2025
Смотреть онлайн Повуа (Ж) - GC Santo Tirso (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии - Женщины: Повуа (Ж) — GC Santo Tirso (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Португалии - Женщины
Завершен
21:25 25:12 21:25 25:20 15:13
3 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Повуа (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Повуа (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Повуа (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда GC Santo Tirso (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Повуа (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Повуа (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Повуа (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Повуа (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Повуа (Ж) со счетом 25-12
Сет 3. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Повуа (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Повуа (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда GC Santo Tirso (W) со счетом 21-25
Сет 4. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GC Santo Tirso (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Повуа (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Повуа (Ж) со счетом 25-20
Сет 5. Команда Повуа (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Повуа (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Повуа (Ж) первая набрала 15 очков
