24.10.2025
Смотреть онлайн Каруур Гент - Авок Ахел 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии: Каруур Гент — Авок Ахел . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Бельгии
Завершен
16:25 23:25 21:24
16:25 23:25 21:24
0 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tectum Achel первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tectum Achel первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tectum Achel первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Tectum Achel первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Tectum Achel со счетом 16-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Volley Gent первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tectum Achel первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Tectum Achel со счетом 23-25
Сет 3. Команда Volley Gent первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tectum Achel первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tectum Achel первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Каруур Гент — Авок Ахел
Комментарии к матчу