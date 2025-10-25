Смотреть онлайн BK Tromso (W) - BSI (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия - 1-й дивизион - Женщины: BK Tromso (W) — BSI (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
25:18 25:20 21:19
Превью матча BK Tromso (W) — BSI (W)
Команда BK Tromso (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда BSI (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.