24.10.2025
Смотреть онлайн Neptunes de Nantes (W) - Volley Club Harnes (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Neptunes de Nantes (W) — Volley Club Harnes (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
25:10 25:16 25:17
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Neptunes de Nantes (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Neptunes de Nantes (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Neptunes de Nantes (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
