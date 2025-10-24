24.10.2025
Смотреть онлайн Bento Volei U19 (W) - GN Uniao U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Bento Volei U19 (W) — GN Uniao U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
23:25 19:25 19:25
23:25 19:25 19:25
0 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда GN Uniao U19 (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда GN Uniao U19 (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Bento Volei U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда GN Uniao U19 (W) первая набрала 20 очков
