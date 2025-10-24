Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Ginastica NH U19 (W) - C Notre Dame U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Ginastica NH U19 (W)C Notre Dame U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Matches Women
Ginastica NH U19 (W)
Завершен
25:13 25:14 25:8
25 : 8
24 октября 2025
C Notre Dame U19 (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ginastica NH U19 (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ginastica NH U19 (W) со счетом 25-14
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ginastica NH U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Ginastica NH U19 (W) — C Notre Dame U19 (W)

Команда Ginastica NH U19 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

