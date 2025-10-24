24.10.2025
Смотреть онлайн Гисагара ВК - Kepler 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Руанда - Национальная лига А: Гисагара ВК — Kepler . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Руанда - Национальная лига А
Завершен
25:22 25:22 17:25 24:20
3 : 1
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Гисагара ВК первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Гисагара ВК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гисагара ВК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Гисагара ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Гисагара ВК со счетом 25-22
Сет 2. Команда Гисагара ВК первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Гисагара ВК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гисагара ВК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гисагара ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Гисагара ВК со счетом 25-22
Сет 3. Команда Kepler первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Kepler первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Kepler первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Kepler первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Kepler со счетом 17-25
Сет 4. Команда Гисагара ВК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Гисагара ВК первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Гисагара ВК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Гисагара ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
