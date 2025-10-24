24.10.2025
Смотреть онлайн Foivos Melission - Гравас 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece 3rd Division: Foivos Melission — Гравас . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
МСК
Greece 3rd Division
Завершен
25:18 25:15 25:23
25:18 25:15 25:23
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Foivos Melission первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Foivos Melission первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Foivos Melission первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Foivos Melission первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Foivos Melission со счетом 25-18
Сет 2. Команда Foivos Melission первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Foivos Melission первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Foivos Melission первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Foivos Melission первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Foivos Melission со счетом 25-15
Сет 3. Команда AE Гравас первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Foivos Melission первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Foivos Melission первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Foivos Melission первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Foivos Melission — Гравас
Комментарии к матчу