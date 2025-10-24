24.10.2025
Смотреть онлайн ГС Этникос - Зографу 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece 3rd Division: ГС Этникос — Зографу . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
Greece 3rd Division
Завершен
27:29 12:25 13:24
0 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Зографу первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГС Этникос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Зографу первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Зографу первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Зографу со счетом 27-29
Сет 2. Команда Зографу первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Зографу первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Зографу первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Зографу первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Зографу со счетом 12-25
Сет 3. Команда Зографу первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Зографу первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Зографу первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Зографу первая набрала 20 очков
