25.10.2025

Смотреть онлайн Balneario Camboriu - AVP Palmitos 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Camp.Catarinense: Balneario CamboriuAVP Palmitos . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Camp.Catarinense
Balneario Camboriu
Завершен
25:19 28:30 26:24 24:26 7:15
2 : 3
25 октября 2025
AVP Palmitos
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Balneario Camboriu первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Balneario Camboriu первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Balneario Camboriu первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Balneario Camboriu первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Balneario Camboriu со счетом 25-19
Сет 2. Команда Balneario Camboriu первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда AVP Palmitos первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AVP Palmitos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда AVP Palmitos первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AVP Palmitos со счетом 28-30
Сет 3. Команда AVP Palmitos первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Balneario Camboriu первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AVP Palmitos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AVP Palmitos первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Balneario Camboriu со счетом 26-24
Сет 4. Команда Balneario Camboriu первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Balneario Camboriu первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда AVP Palmitos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда AVP Palmitos первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда AVP Palmitos со счетом 24-26
Сет 5. Команда AVP Palmitos первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда AVP Palmitos первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда AVP Palmitos первая набрала 15 очков

Превью матча Balneario Camboriu — AVP Palmitos

Команда Balneario Camboriu в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

