24.10.2025
Смотреть онлайн Budapest Beach Arуna Boys - МАФК-Карман 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Кубок Венгрии: Budapest Beach Arуna Boys — МАФК-Карман . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
МСК
Кубок Венгрии
Завершен
26:24 20:25 26:24 25:19
26:24 20:25 26:24 25:19
3 : 1
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Budapest Beach Arуna Boys со счетом 26-24
Сет 2. Команда MAFC Karman первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда MAFC Karman первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда MAFC Karman первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда MAFC Karman первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда MAFC Karman со счетом 20-25
Сет 3. Команда MAFC Karman первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда MAFC Karman первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Budapest Beach Arуna Boys со счетом 26-24
Сет 4. Команда MAFC Karman первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда MAFC Karman первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Budapest Beach Arуna Boys первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча Budapest Beach Arуna Boys — МАФК-Карман
Комментарии к матчу