Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Picassent Negro U19 (W) - CV Valencia U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига U19 - Женщины: Picassent Negro U19 (W)CV Valencia U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига U19 - Женщины
Picassent Negro U19 (W)
Завершен
16:25 19:25 14:25
0 : 3
24 октября 2025
CV Valencia U19 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда CV Valencia U19 (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда CV Valencia U19 (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Picassent Negro U19 (W) — CV Valencia U19 (W)

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30