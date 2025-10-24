24.10.2025
Смотреть онлайн Picassent Negro U19 (W) - CV Valencia U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига U19 - Женщины: Picassent Negro U19 (W) — CV Valencia U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига U19 - Женщины
Завершен
16:25 19:25 14:25
16:25 19:25 14:25
0 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда CV Valencia U19 (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда CV Valencia U19 (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Picassent Negro U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CV Valencia U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча Picassent Negro U19 (W) — CV Valencia U19 (W)
Комментарии к матчу