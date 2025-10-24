24.10.2025
Смотреть онлайн AS Peristeri (W) - GSK Eirini (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция - Региональный чемпионат - Женщины: AS Peristeri (W) — GSK Eirini (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
МСК
Греция - Региональный чемпионат - Женщины
Завершен
25:21 25:14 23:13
25:21 25:14 23:13
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда GSK Eirini (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда AS Peristeri (W) со счетом 25-21
Сет 2. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AS Peristeri (W) со счетом 25-14
Сет 3. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда AS Peristeri (W) первая набрала 20 очков
Превью матча AS Peristeri (W) — GSK Eirini (W)
Комментарии к матчу