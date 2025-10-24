24.10.2025
Смотреть онлайн Armeniki Piraeus (W) - POK Esperos (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция - Региональный чемпионат - Женщины: Armeniki Piraeus (W) — POK Esperos (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Греция - Региональный чемпионат - Женщины
Завершен
25:18 25:18 25:15
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда POK Esperos (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Armeniki Piraeus (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Armeniki Piraeus (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда POK Esperos (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Armeniki Piraeus (W) первая набрала 20 очков
