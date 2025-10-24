Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Kastre/Meeliste - Kirvekula 2 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Kastre/MeelisteKirvekula 2 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Матчи
Kastre/Meeliste
Завершен
25:22 25:10 25:17
3 : 0
24 октября 2025
Kirvekula 2
Сет 1. Команда Kirvekula 2 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kirvekula 2 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Kirvekula 2 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kirvekula 2 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Kastre/Meeliste со счетом 25-22
Сет 2. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Kastre/Meeliste со счетом 25-10
Сет 3. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kastre/Meeliste первая набрала 20 очков

Превью матча Kastre/Meeliste — Kirvekula 2

