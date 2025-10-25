Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Бернардо (19) - AD ABCD Diadema U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сан-Бернардо (19)AD ABCD Diadema U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Сан-Бернардо (19)
Завершен
25:14 30:32 25:21 25:22
3 : 1
25 октября 2025
AD ABCD Diadema U19
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сан-Бернардо (19) со счетом 25-14
Сет 2. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда AD ABCD Diadema U19 со счетом 30-32
Сет 3. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сан-Бернардо (19) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сан-Бернардо (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Сан-Бернардо (19) — AD ABCD Diadema U19

Команда Сан-Бернардо (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда AD ABCD Diadema U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений.

