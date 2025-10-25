Смотреть онлайн Сан-Бернардо (19) - AD ABCD Diadema U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Сан-Бернардо (19) — AD ABCD Diadema U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
25:14 30:32 25:21 25:22
Превью матча Сан-Бернардо (19) — AD ABCD Diadema U19
Команда Сан-Бернардо (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда AD ABCD Diadema U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений.