24.10.2025
Нови Пазар - Словен 24.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - 1-я лига: Нови Пазар — Словен . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Сербия - 1-я лига
Завершен
25:22 25:19 25:17
3 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Словен первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Словен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Нови Пазар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Словен первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Нови Пазар со счетом 25-22
Сет 2. Команда Словен первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Словен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Словен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Нови Пазар первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Нови Пазар со счетом 25-19
Сет 3. Команда Нови Пазар первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нови Пазар первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Нови Пазар первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Нови Пазар первая набрала 20 очков
