24.10.2025
Смотреть онлайн KV Vellaznimi - КВ Луботени Феризаж 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Kosovo Superliga: KV Vellaznimi — КВ Луботени Феризаж . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Kosovo Superliga
Завершен
0 : 3
24 октября 2025
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда KV Luboteni со счетом 8-25
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда KV Luboteni со счетом 14-25
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков
