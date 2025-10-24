Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн KV Vellaznimi - КВ Луботени Феризаж 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Kosovo Superliga: KV VellaznimiКВ Луботени Феризаж . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Kosovo Superliga
KV Vellaznimi
Завершен
8:25 14:25 15:25
0 : 3
24 октября 2025
КВ Луботени Феризаж
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда KV Luboteni со счетом 8-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда KV Luboteni со счетом 14-25
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда KV Luboteni первая набрала 20 очков

Превью матча KV Vellaznimi — КВ Луботени Феризаж

Комментарии к матчу
