Превью матча Comunicaciones (W) — Nautico Zarate (W)

Команда Comunicaciones (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Nautico Zarate (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Nautico Zarate (W), в том матче победу одержали хозяева.