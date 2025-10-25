Смотреть онлайн Comunicaciones (W) - Nautico Zarate (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Comunicaciones (W) — Nautico Zarate (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
13:25 7:14
Превью матча Comunicaciones (W) — Nautico Zarate (W)
Команда Comunicaciones (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Nautico Zarate (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Nautico Zarate (W), в том матче победу одержали хозяева.