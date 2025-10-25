Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Comunicaciones (W) - Nautico Zarate (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: Comunicaciones (W)Nautico Zarate (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Comunicaciones (W)
Завершен
13:25 7:14
0 : 2
25 октября 2025
Nautico Zarate (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Comunicaciones (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Nautico Zarate (W) со счетом 13-25
Сет 2. Команда Nautico Zarate (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate (W) первая набрала 10 очков

Превью матча Comunicaciones (W) — Nautico Zarate (W)

Команда Comunicaciones (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Nautico Zarate (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Nautico Zarate (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Comunicaciones (W)
Comunicaciones (W)
Nautico Zarate (W)
Comunicaciones (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
06.09.2025
Nautico Zarate (W)
Nautico Zarate (W)
3:0
Comunicaciones (W)
Comunicaciones (W)
Обзор
Комментарии к матчу
