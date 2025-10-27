Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Есиль - Буревестник-Алматы 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КазахстанКазахстан Национальная лига: ЕсильБуревестник-Алматы, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Казахстан Национальная лига
Есиль
Завершен
25:17 19:25 22:25 16:25
1 : 3
27 октября 2025
Буревестник-Алматы
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Esil первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Esil первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Esil первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Esil первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Esil со счетом 25-17
Сет 2. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Буревестник-Алматы со счетом 19-25
Сет 3. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Esil первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Буревестник-Алматы со счетом 22-25
Сет 4. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Буревестник-Алматы первая набрала 20 очков

Превью матча Есиль — Буревестник-Алматы

Команда Есиль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Буревестник-Алматы, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

Игры 7 тур
27.10
Актобе Актобе Ушкын-Кокшетау Ушкын-Кокшетау
3
0
25
12
25
19
25
20
Завершен
27.10
Жайык Жайык Жетысу-Жастар Жетысу-Жастар
0
3
17
25
18
25
18
25
Завершен
27.10
Атырау Атырау ВК Тараз ВК Тараз
3
0
25
18
25
20
46
44
Завершен
27.10
Есиль Есиль Буревестник-Алматы Буревестник-Алматы
1
3
25
17
19
25
22
25
16
25
Завершен
Комментарии к матчу
