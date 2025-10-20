Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Богемиос - Коледжио Аретейа 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Clausura Primera: БогемиосКоледжио Аретейа . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Uruguay Clausura Primera
Богемиос
Завершен
28:26 25:17 28:26
3 : 0
20 октября 2025
Коледжио Аретейа
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Богемиос со счетом 28-26
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Богемиос со счетом 25-17
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Богемиос — Коледжио Аретейа

Команда Богемиос в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Коледжио Аретейа, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 ноября 2025 на поле команды Богемиос, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Богемиос
Богемиос
Коледжио Аретейа
Богемиос
2 побед
1 победа
67%
33%
17.11.2025
Богемиос
Богемиос
1:3
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Обзор
04.08.2025
Богемиос
Богемиос
3:2
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Обзор
22.06.2025
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
1:3
Богемиос
Богемиос
Обзор
Комментарии к матчу
