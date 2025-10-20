Смотреть онлайн Богемиос - Коледжио Аретейа 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Clausura Primera: Богемиос — Коледжио Аретейа . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
28:26 25:17 28:26
Превью матча Богемиос — Коледжио Аретейа
Команда Богемиос в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Коледжио Аретейа, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 ноября 2025 на поле команды Богемиос, в том матче победу одержали гостьи.