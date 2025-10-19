19.10.2025
Смотреть онлайн Морнар - Ok Lovcen 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Montenegro Prva Liga: Морнар — Ok Lovcen . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Морнар первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Морнар первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Морнар первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Морнар первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Морнар со счетом 25-10
Сет 2. Команда Морнар первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Морнар первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Морнар первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Морнар первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Морнар со счетом 25-16
Сет 3. Команда Морнар первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Морнар первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Морнар первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Морнар первая набрала 20 очков
