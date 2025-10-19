19.10.2025
Смотреть онлайн Dalkey Devils - TCD 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Ireland Premier League: Dalkey Devils — TCD . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Ireland Premier League
Завершен
25:21 25:22 25:17
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Dalkey Devils первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dalkey Devils первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dalkey Devils первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Dalkey Devils первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Dalkey Devils со счетом 25-21
Сет 2. Команда Dalkey Devils первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Dalkey Devils первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Dalkey Devils первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Dalkey Devils первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Dalkey Devils со счетом 25-22
Сет 3. Команда Dalkey Devils первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Dalkey Devils первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Dalkey Devils первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Dalkey Devils первая набрала 20 очков
Превью матча Dalkey Devils — TCD
Комментарии к матчу