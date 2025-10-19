Сет 2 выиграла команда Finstad SK (W) со счетом 13-25

Сет 1 выиграла команда Finstad SK (W) со счетом 14-25

Превью матча BK Tromso (W) — Finstad SK (W)

Команда BK Tromso (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Finstad SK (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.