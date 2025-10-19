Смотреть онлайн BK Tromso (W) - Finstad SK (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия - 1-й дивизион - Женщины: BK Tromso (W) — Finstad SK (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
14:25 13:25 21:23
Превью матча BK Tromso (W) — Finstad SK (W)
Команда BK Tromso (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Finstad SK (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.