19.10.2025
Смотреть онлайн Графинг - VC Juniors Frankfurt 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Германии. Бундеслига 2: Графинг — VC Juniors Frankfurt . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Германии. Бундеслига 2
Завершен
25:13 25:19 25:20
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Графинг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Графинг первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Графинг первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Графинг первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Графинг со счетом 25-13
Сет 2. Команда VC Juniors Frankfurt первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Графинг первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Графинг первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Графинг первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Графинг со счетом 25-19
Сет 3. Команда Графинг первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Графинг первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Графинг первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Графинг первая набрала 20 очков
