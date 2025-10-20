Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Никарагуа - Панама 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Central American Games: НикарагуаПанама . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Central American Games
Никарагуа
Завершен
25:27 25:20 25:17 21:25 19:17
3 : 2
20 октября 2025
Панама
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Панама первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Никарагуа первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Панама первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Никарагуа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Панама со счетом 25-27
Сет 2. Команда Панама первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Никарагуа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Никарагуа первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Никарагуа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Никарагуа со счетом 25-20
Сет 3. Команда Никарагуа первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Никарагуа первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Никарагуа первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Никарагуа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Никарагуа со счетом 25-17
Сет 4. Команда Панама первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Панама первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Панама первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Панама первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Панама со счетом 21-25
Сет 5. Команда Панама первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Никарагуа первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Никарагуа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Никарагуа — Панама

