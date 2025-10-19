Смотреть онлайн Эшти Мааюликооли - ЕстНор Киили 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Estonia Meeste Liiga: Эшти Мааюликооли — ЕстНор Киили . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
25:20 24:26 15:25 25:20 10:14
Превью матча Эшти Мааюликооли — ЕстНор Киили
Команда Эшти Мааюликооли в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда ЕстНор Киили, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.